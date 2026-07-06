Волгоградцы показали последствия налетевшего на область урагана

Жители Волгоградской области поделились последствиями разрушительного урагана. Так, в Калаче-на-Дону в нескольких местах оказались сломаны деревья.
В одном месте сломанные сильным ветром ветки перекрыли пешеходную дорожку, в другом — повисли на проводах. Горожане опасаются, что это может привести к короткому замыканию.
Самый большой урон нанес ураган одному из жилых домов и школе в городе Петров Вал Камышинского района. Причём, ей не повезло уже дважды — аналогичная ситуация сложилась в 2025 году, когда на регион налетел штормовой ветер, вспоминают местные жители.
Прошлым летом кадрами последствий разбушевавшейся стихии делились из разных концов региона. В Волгограде порывами снесло крыши и обвалило кран в речпорту.
Что касается седьмой школы в Петровом Вале, то к началу учебного года крыша на здании учебного заведения должна быть восстановлена — происшествие не повлияет на образовательный процесс, обещают власти.
Ранее стало известно, чем окончилась авария на реке Дон для помощник капитана, управлявшего теплоходом.