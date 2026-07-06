Волгоградцы показали последствия налетевшего на область урагана

Самый большой урон нанес ураган одному из жилых домов и школе в городе Петров Вал Камышинского района. Причём, ей не повезло уже дважды — аналогичная ситуация сложилась в 2025 году, когда на регион налетел штормовой ветер, вспоминают местные жители.