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Волгоградцы показали последствия налетевшего на область урагана

В одном месте сломанные сильным ветром ветки перекрыли пешеходную дорожку, в другом — повисли на проводах, но больше всего не повезло школе в Петровом Вале.

Жители Волгоградской области поделились последствиями разрушительного урагана. Так, в Калаче-на-Дону в нескольких местах оказались сломаны деревья.

В одном месте сломанные сильным ветром ветки перекрыли пешеходную дорожку, в другом — повисли на проводах. Горожане опасаются, что это может привести к короткому замыканию.

Самый большой урон нанес ураган одному из жилых домов и школе в городе Петров Вал Камышинского района. Причём, ей не повезло уже дважды — аналогичная ситуация сложилась в 2025 году, когда на регион налетел штормовой ветер, вспоминают местные жители.

Прошлым летом кадрами последствий разбушевавшейся стихии делились из разных концов региона. В Волгограде порывами снесло крыши и обвалило кран в речпорту.

Что касается седьмой школы в Петровом Вале, то к началу учебного года крыша на здании учебного заведения должна быть восстановлена — происшествие не повлияет на образовательный процесс, обещают власти.

Ранее стало известно, чем окончилась авария на реке Дон для помощник капитана, управлявшего теплоходом.