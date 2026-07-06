Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт S7 из Новосибирска сел в Махачкале не на ту полосу

Посадка прошла благополучно, экипаж принял новую полосу за действующую.

Источник: Om1 Новосибирск

В аэропорту Махачкалы воздушное судно авиакомпании S7, выполнявшее рейс S7 5151 по маршруту Новосибирск — Махачкала, совершило посадку на взлётно-посадочную полосу, которая ещё не введена в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Посадка прошла благополучно, после чего самолёт самостоятельно проследовал на место стоянки. При выполнении визуального захода экипаж идентифицировал новую полосу как действующую — она более заметна», — говорится в сообщении S7.

В настоящее время решается вопрос о проведении расследования совместно с авиационными властями для установления всех обстоятельств произошедшего.