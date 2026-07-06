Самолёт S7 из Новосибирска сел в Махачкале не на ту полосу

В аэропорту Махачкалы воздушное судно авиакомпании S7, выполнявшее рейс S7 5151 по маршруту Новосибирск — Махачкала, совершило посадку на взлётно-посадочную полосу, которая ещё не введена в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.