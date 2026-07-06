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На Кубе заявили о резком росте младенческой смертности из-за блокады США

Из-за политики США младенческая смертность на Кубе выросла вдвое, заявила профессор социологии Гаванского университета Марта Нуньес Сармьенто. По ее словам, радиотерапия нужна 16 тысячам человек, а энергосистема республики работает в условиях низкой доступности генерирующих мощностей. Куба запросила специальное заседание Генассамблеи ООН на 7 июля.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Американская блокада привела к критическому ухудшению ситуации в здравоохранении и стала причиной двукратного роста младенческой смертности на Кубе. Об этом ИС «Вести» сообщила профессор социологии Гаванского университета Марта Нуньес Сармьенто.

По словам эксперта, политика США оказывает деструктивное влияние на разные сферы жизни республики. Особую обеспокоенность вызывает состояние национальной энергосистемы, которая работает в условиях низкой доступности генерирующих мощностей.

«Ты посмотри на число пациентов, ожидающих операции. Одна только радиотерапия нужна 16 тысячам человек. Младенческая смертность не просто растет, а выросла вдвое», — заявила профессор.

Куба запросила специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН на 7 июля. Гавана намерена вынести на обсуждение действия США в отношении острова.

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