На Кубе заявили о резком росте младенческой смертности из-за блокады США

Американская блокада привела к критическому ухудшению ситуации в здравоохранении и стала причиной двукратного роста младенческой смертности на Кубе. Об этом ИС «Вести» сообщила профессор социологии Гаванского университета Марта Нуньес Сармьенто.
По словам эксперта, политика США оказывает деструктивное влияние на разные сферы жизни республики. Особую обеспокоенность вызывает состояние национальной энергосистемы, которая работает в условиях низкой доступности генерирующих мощностей.
«Ты посмотри на число пациентов, ожидающих операции. Одна только радиотерапия нужна 16 тысячам человек. Младенческая смертность не просто растет, а выросла вдвое», — заявила профессор.