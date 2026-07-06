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В Воронежской области объявили чрезвычайный класс пожарной опасности

В регионе ввели 5-й класс пожарной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские синоптики предупредили жителей региона об опасности: с 6 июля местами по области установился чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности. В связи с этим в регионе введен режим особой осторожности, так как погодные условия создают условия для быстрого распространения огня. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Специалисты предупреждают, что риск лесных и ландшафтных пожаров сейчас крайне высок. Огонь может быстро перекинуться на жилые дома и хозяйственные постройки, а сильное задымление представляет серьезную угрозу для водителей на федеральных и местных трассах. МЧС призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности и отказаться от разведения открытого огня.

При возникновении любой угрозы необходимо немедленно звонить по телефонам: пожарная охрана — 01, с мобильного — 112, или в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Воронежской области — 277−99−00.

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