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В Минске милиция задержала школьника, у которого провалился хитрый план мести

В Минске милиция задержала школьника из-за мести знакомым после ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала школьника, у которого провалился хитрый план мести. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники по противодействию киберпреступности смогли установить 15-летнего школьника, «заминировавшего» учебные заведения Минска.

Несовершеннолетний сообщил про ссору со своим приятелями, которым захотел отомстить. Для этого он создал поддельные электронные адреса с именами своих оппонентов. Школьник узнал, где учатся его приятели, и отправил в их школу и гимназию письма про якобы заложенную бомбу.

«Экстренные службы отреагировали оперативно, информация не подтвердилась», — обратили внимание в милиции.

Учащийся, понимания, что совершает преступление, принимал меры конспирации, но они ему не помогли. По указанному факту заведено уголовное дело.

Ранее в Минске милиция задержала школьника после его странной поездки на самокате.

Тем временем в Минске пятиклассница отдала родительские $10 000 после пугающего звонка «сотового оператора».

Также мы узнали, что произошло после болезненного поражения белоруски Арины Соболенко от Наоми Осаки на Уимблдоне: «В этом году я все испортила».