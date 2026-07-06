В Минске милиция задержала школьника, у которого провалился хитрый план мести

Несовершеннолетний сообщил про ссору со своим приятелями, которым захотел отомстить. Для этого он создал поддельные электронные адреса с именами своих оппонентов. Школьник узнал, где учатся его приятели, и отправил в их школу и гимназию письма про якобы заложенную бомбу.