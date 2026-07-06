В Минске милиция задержала школьника, у которого провалился хитрый план мести. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники по противодействию киберпреступности смогли установить 15-летнего школьника, «заминировавшего» учебные заведения Минска.
Несовершеннолетний сообщил про ссору со своим приятелями, которым захотел отомстить. Для этого он создал поддельные электронные адреса с именами своих оппонентов. Школьник узнал, где учатся его приятели, и отправил в их школу и гимназию письма про якобы заложенную бомбу.
«Экстренные службы отреагировали оперативно, информация не подтвердилась», — обратили внимание в милиции.
Учащийся, понимания, что совершает преступление, принимал меры конспирации, но они ему не помогли. По указанному факту заведено уголовное дело.
Ранее в Минске милиция задержала школьника после его странной поездки на самокате.
Тем временем в Минске пятиклассница отдала родительские $10 000 после пугающего звонка «сотового оператора».
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