Абенов потребовал наказать полицейских по делу о резонансном ДТП в Алматы

«А здесь, пожалуйста, Пак сколько раз нарушал, его не наказывали. Дождались полицию, пока он не убьет трех человек, теперь те, кто все это время прикрывал его, кто давал ему подменные номера, кто позволял ему пьяным ездить за рулем, кто не остановил его, когда он из ресторана выезжал, те полицейские, которые, даже версии следствия, были рядом. Почему они не наказаны? Это же служебное бездействие. Есть 370-я статья Уголовного кодекса за бездействие, когда полицейский не принимает мер. Если полицейский не принял мер, и в результате этого умер человек какой-то, то это должно быть соучастие как минимум. А кто позволял Паку все это время нарушать системно?» — подчеркнул он.