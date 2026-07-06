Абенов потребовал наказать полицейских по делу о резонансном ДТП в Алматы

«А кто позволял Паку все это время нарушать системно правила дорожного движения? Кто скрывал его эти нарушения? Почему ему разрешали накапливать кучу штрафов? Почему ГАИ, сотрудники дорожной полиции, административной полиции, почему еще полгода назад не лишили его прав? Почему полгода назад не поставили машину на штрафстоянку? Даже в тот день за полчаса как минимум он выехал пьяным из ресторана, нарушил правила очень серьезно дорожного движения, двойную сплошную пересек. Везде камеры были, везде полиция была. Почему полиция его отпустила? Кто принял решение его отпустить? Кто ему давал подменные номера? Кто все это время прощал его? Благодаря каким связям полиции он чувствовал себя безнаказанно? Почему эти люди также не привлечены к уголовной ответственности? Вот в этом вопрос», — заявил Абенов.
Депутат отметил, что ранее президент поручил провести расследование и привлечь к ответственности, в том числе сотрудников полиции. Однако, по его словам, на сегодняшний день ни один полицейский наказан не был, а ответственность понес только водитель.
«Я считаю, что это совершенно неправильно. Почему мы позволяем одним нарушать правила, ездить пьяными за рулем, ездить с кучей штрафов, и наши камеры работают только на количество штрафов, а на качество нарушений, на системность нарушения, на тех, кто совершает их повторно, мы на это не обращаем внимание? Что у нас за камеры, которые не могут аналитику провести? Там же красный флажок должен выпадать, должен гореть, если пять нарушений подряд с высокой скоростью. Значит, этот человек может совершить аварию. Почему полиция его отпускала?» — добавил он.
Абенов привел в пример случай, когда в Астане молодой человек получил пять суток административного ареста за то, что проехал не по той улице. По его словам, такое наказание он получил, потому что из простой семьи.
«А здесь, пожалуйста, Пак сколько раз нарушал, его не наказывали. Дождались полицию, пока он не убьет трех человек, теперь те, кто все это время прикрывал его, кто давал ему подменные номера, кто позволял ему пьяным ездить за рулем, кто не остановил его, когда он из ресторана выезжал, те полицейские, которые, даже версии следствия, были рядом. Почему они не наказаны? Это же служебное бездействие. Есть 370-я статья Уголовного кодекса за бездействие, когда полицейский не принимает мер. Если полицейский не принял мер, и в результате этого умер человек какой-то, то это должно быть соучастие как минимум. А кто позволял Паку все это время нарушать системно?» — подчеркнул он.
Мажилисмен считает, что дело требует дополнительного расследования. По его мнению, произошедшее является не случайным преступлением, а следствием системных проблем в обеспечении дорожной безопасности. Депутат также заявил, что до тех пор, пока не будет в полной мере реализован провозглашенный президентом принцип равенства всех перед законом и не будет искоренена коррупция в правоохранительных органах, ужесточение законодательства само по себе не даст результата. По его словам, необходимо устранять причины подобных трагедий, а не только их последствия, поскольку иначе нет гарантий, что подобные преступления не повторятся.
«Недавно была информация, что в Алматинской области была похожая авария, где виновным мог оказаться человек, имеющий отношение к полиции. Но МВД так и не прокомментировало этот случай. Любое замалчивание усиливает риски будущих преступлений», — заявил Абенов.
Напомним, ранее в Алматы произошло страшное ДТП, в результате которого погибли сразу три человека. Согласно распространяемой информации, инциденту предшествовала гонка, в которой, по некоторым данным, участвовал бизнесмен. Происшествие вызвало широкий резонанс. Возбуждено уголовное дело.
Уже после резонанса — 26 марта полиция заявила об усилении борьбы с ночными гонками. В этот же день депутат мажилиса Мурат Абенов выразил подозрения в адрес некоего высокопоставленного полицейского в причастности к смертельной гонке в Алматы — свои подозрения он подкрепил соответствующим видео. После чего в полиции Алматы было начато служебное расследование, а позже министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей.
Кроме того, МВД заявило о возбуждении сразу ряда уголовных дел, а на дорогах Алматы после резонанса усилили меры безопасности.
2 апреля КазТАГ сообщал, что возможное покровительство руководством полиции виновнику страшного ДТП проверяют в Алматы.
4 апреля выяснилось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру Саденову по поводу резонансного ДТП в Алматы.
6 апреля в МВД заявили, что полиция начала негласно патрулировать улицы.
7 апреля стало известно, что виновник ДТП этапирован в следственный изолятор, а 8 апреля в МВД заявили, что он дает показания.
30 апреля в МВД заявили, что расследование уголовного дела будет завершено в течение двух недель.
12 мая КазТАГ сообщал, что расследование дела завершено.
22 мая адвокат Чернов рассказал, что предварительное заседание по делу состоится 28 мая в 15:00 в СМУС Алматы.
26 мая стало известно, что завершено досудебное расследование в отношении сотрудника ДП Алматы, чье бездействие, по данным следствия, привело к смертельному ДТП.
3 июня в МВД сообщили, что виновник ДТП не попадет под амнистию, и примирение сторон невозможно.
9 июня КазТАГ сообщал, что расследование в отношении сотрудника полиции, проходившего по делу о смертельном ДТП, прекращено.
22 июня виновнику ДТП был вынесен приговор.