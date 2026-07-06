Под Волгоградом четверо пострадали после лобового столкновения грузовика с иномаркой

5 июля в Дубовском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием грузовой «Газели» и иномарки. Авария случилась во второй половине дня на участке саратовской трассы в границах Горнобалыклейского сельского поселения, где развернулись работы по ремонту асфальта.