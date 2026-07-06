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Один человек погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

Оперативный штаб сообщил о последствиях атак БПЛА в Белгородской области. В результате детонации дрона в Ракитянском округе погиб мирный житель, двое пострадавших направлены в больницу. В результате ударов нанесен ущерб коммерческим зданиям, частным домам и транспорту в регионе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области зафиксирована серия атак украинских беспилотников на гражданские объекты и инфраструктуру. В результате детонации дрона в Ракитянском округе погиб мирный житель, еще двое получили травмы. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта, в результате чего один мужчина скончался на месте от полученных ранений. Еще двое пострадавших, включая бойца самообороны, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. У мужчин предварительно диагностированы акубаротравмы; для дальнейшего обследования их переведут в больницу № 2 города Белгорода.

Атаки дронов нанесли ущерб инфраструктуре и в других районах области: в Ракитянском округе повреждены гараж, автомобиль и хозяйственная постройка, а также частный дом. В Шебекине в результате двух попаданий FPV-дронов пострадали коммерческое здание и два автомобиля. В Красной Яруге поврежден грузовик, а в Белгородском округе атакам подверглись административное здание, корпуса предприятий и транспорт, включая «ГАЗель». На всех объектах зафиксированы повреждения фасадов, остекления и техники.

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