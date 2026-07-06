Столкновение трех судов у Городца 5 июля: прокуратура начала проверку

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения судов на рейде возле Городца, сообщили в надзорном органе.
По предварительным данным, 5 июля 2026 года днем теплоход «Мидволга‑2» при постановке на рейд в районе Городца столкнулся с теплоходами «Балтфлот‑2» и «Балтфлот‑6». В результате инцидента суда получили вмятины в корпусах.
Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Транспортная прокуратура намерена выяснить обстоятельства и причины происшествия; при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.
Ранее сообщалось, что теплоход с пшеницей сел на мель у Городца на Волге — проверку ведет транспортная прокуратура.