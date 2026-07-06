Столкновение трех судов у Городца 5 июля: прокуратура начала проверку

По предварительным данным, 5 июля 2026 года днем теплоход «Мидволга‑2» при постановке на рейд в районе Городца столкнулся с теплоходами «Балтфлот‑2» и «Балтфлот‑6». В результате инцидента суда получили вмятины в корпусах.