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Ребенок и пятеро взрослых утонули в Нижегородской области

По факту случившегося проводится доследственная проверка, ход выяснения обстоятельств контролирует прокуратура.

За минувшую неделю на водоёмах Нижегородской области зафиксировано семь чрезвычайных происшествий — в результате погибли шесть человек. Такие данные привели в региональном управлении МЧС.

Среди трагических случаев — гибель ребёнка на Бору: 2 июля тело извлекли из водоёма. По факту случившегося проводится доследственная проверка, ход выяснения обстоятельств контролирует прокуратура.

Ещё одна трагедия случилась 5 июля: в озере Больничном (Канавинский район) утонул мужчина. За день до этого в акватории Волги в Балахне обнаружили тело погибшего.

Ранее мужчина утонул на озере в Нижегородской области.

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