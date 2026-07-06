Ребенок и пятеро взрослых утонули в Нижегородской области

За минувшую неделю на водоёмах Нижегородской области зафиксировано семь чрезвычайных происшествий — в результате погибли шесть человек. Такие данные привели в региональном управлении МЧС.
Среди трагических случаев — гибель ребёнка на Бору: 2 июля тело извлекли из водоёма. По факту случившегося проводится доследственная проверка, ход выяснения обстоятельств контролирует прокуратура.
Ещё одна трагедия случилась 5 июля: в озере Больничном (Канавинский район) утонул мужчина. За день до этого в акватории Волги в Балахне обнаружили тело погибшего.
Ранее мужчина утонул на озере в Нижегородской области.
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