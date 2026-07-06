Под Волгоградом трое подростков напали с ножом на пятерых человек

В Волгоградском Следкоме прокомментировали: вечером 29 июня двое фигурантов напали на двух местных жителей на одной из улиц Камышина, один из потерпевших был несовершеннолетним. Угрожая ножом, потребовали телефоны и деньги. Забрав вещи, попытались зайти в банковские приложения жертв — потерпевшие вырвались и убежали.