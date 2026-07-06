Под Волгоградом трое подростков напали с ножом на пятерых человек

В Камышине Волгоградской области следователи СК возбудили уголовное дело против троих молодых людей. Совершеннолетнему подозреваемому 19 лет, двое его сообщников — несовершеннолетние. Все трое проходят по делу о разбое с применением ножа.
В Волгоградском Следкоме прокомментировали: вечером 29 июня двое фигурантов напали на двух местных жителей на одной из улиц Камышина, один из потерпевших был несовершеннолетним. Угрожая ножом, потребовали телефоны и деньги. Забрав вещи, попытались зайти в банковские приложения жертв — потерпевшие вырвались и убежали.
Позже к нападавшим присоединился третий сообщник. Втроем они напали на трех подростков и тем же способом отобрали деньги и телефоны, после чего скрылись.
По ходатайству следствия суд заключил под стражу двоих подозреваемых. Третьему фигуранту избрали домашний арест. Следователи продолжают комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств обоих эпизодов.
Свидетелей эпизодов просят сообщить любые детали следователям СК по Камышину Волгоградской области.
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