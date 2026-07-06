В Камышине троица молодчиков совершила два вооруженных нападения на прохожих

— Вечером 29 июня двое подозреваемых, находясь на одной из улиц Камышина, напали на двух местных жителей, один из которых являлся несовершеннолетним. Угрожая ножом, фигуранты потребовали передать им мобильные телефоны и деньги. После того как их требования были выполнены, злоумышленники попытались получить доступ к банковским приложениям. Потерпевшим удалось воспользоваться моментом и уйти от нападавших, — сообщили в следственном управлении.