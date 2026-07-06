Мошенники обманули покупателя бытовок на 122 000 рублей в Арзамасе

В Арзамасе 45‑летний мужчина обратился в полицию после того, как потерял свыше 122 тысяч рублей при покупке строительных бытовок через интернет, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Нижегородской области. По словам заявителя, он нашёл объявление на сайте, связался с «менеджером», обсудил условия заказа и получил договор с платёжными реквизитами. После перевода суммы связь с продавцом прекратилась.