22 года в тени: новосибирца судят за убийство десяти человек

По версии следствия, первые преступления Гаськов совершил в 2002 году. Началось всё в Бабушкинском районе Москвы — там он убил трёх девушек. Затем жертвами стали абитуриентка в Подольске и две девушки в Пушкине. После этого маньяк напал на мужчину. Позже он убил ещё двух девушек на северо-востоке Москвы. Десятое убийство он совершил недалеко от студенческого общежития в Химках. После этого Гаськов уехал обратно в Новосибирскую область и больше двадцати лет не попадал в поле зрения правоохранителей.