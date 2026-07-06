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22 года в тени: новосибирца судят за убийство десяти человек

В Новосибирской области перед судом предстанет 54-летний Алексей Гаськов.

Источник: Следственный комитет РФ

Его обвиняют в серии убийств, совершённых более двадцати лет назад в Москве и Подмосковье. Жертвами стали десять человек — в основном молодые девушки. Все эти годы преступления оставались нераскрытыми, а предполагаемый убийца жил обычной жизнью в Сибири.

Кровавый след по городам

По версии следствия, первые преступления Гаськов совершил в 2002 году. Началось всё в Бабушкинском районе Москвы — там он убил трёх девушек. Затем жертвами стали абитуриентка в Подольске и две девушки в Пушкине. После этого маньяк напал на мужчину. Позже он убил ещё двух девушек на северо-востоке Москвы. Десятое убийство он совершил недалеко от студенческого общежития в Химках. После этого Гаськов уехал обратно в Новосибирскую область и больше двадцати лет не попадал в поле зрения правоохранителей.

Как его нашли

В 2024 году Гаськова задержали. К тому моменту он уже был судим, но по другим статьям. На допросе он неожиданно признался в десяти убийствах и подробно описал каждое преступление — где, когда и при каких обстоятельствах. Следствие также установило, что с 2020 года Гаськов систематически склонял свою падчерицу к употреблению алкоголя и совершал в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Гаськову предъявлены обвинения по трём статьям: убийство десяти человек, преступления против половой неприкосновенности и вовлечение несовершеннолетней в употребление алкоголя. Уголовное дело передано в суд. Теперь свою оценку произошедшему предстоит дать присяжным, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее мы писали о том, что рецидивист убил 12-летнюю девочку в Кемерове и попытался сжечь тело на кладбище Вера Ветрова.

СК