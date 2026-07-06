Три теплохода столкнулись на Волге в Городце

Транспортная прокуратура Нижегородской области проводит проверку инцидента с участием речных судов у Городца. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Согласно предварительной информации, днём 5 июля 2026 года на Волге произошло столкновение: теплоход «Мидволга‑2», заходя на рейд неподалёку от Городца, задел суда «Балтфлот‑2» и «Балтфлот‑6». В результате аварии на корпусах плавсредств образовались вмятины.
В происшествии никто не пострадал, а экологическая обстановка не нарушена — разлива нефтепродуктов удалось избежать.
Сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры выясняют детали и устанавливают причины случившегося. Если будут выявлены нарушения, ведомство примет соответствующие меры.
Ранее теплоход с пшеницей сел на мель на Волге под Городцом.