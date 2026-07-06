Три теплохода столкнулись на Волге в Городце

Согласно предварительной информации, днём 5 июля 2026 года на Волге произошло столкновение: теплоход «Мидволга‑2», заходя на рейд неподалёку от Городца, задел суда «Балтфлот‑2» и «Балтфлот‑6». В результате аварии на корпусах плавсредств образовались вмятины.