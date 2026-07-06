ФСБ пресекла поставки взрывчатки в Воронеж под видом духов

Взрывчатка упаковывалась под видом парфюмерных наборов, что указывает на попытку использования легенды о личном подарке для получателей из числа военных и госслужащих. Завербованный молодой человек извлек взрывчатые вещества из тайников (схронов), оборудованных на территории Челябинской области. Следующим этапом его задачи стала конспиративная пересылка опасных грузов адресатам в крупные российские регионы: Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область.