Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Минске

Авария произошла сегодня днем. Грузовик MAZ, за рулем которого был 24-летний водитель, ехал со стороны кладбища «Лесного» в сторону Смиловичского тракта.
Предварительно установлено, что при выборе скорости движения водитель грузовика не учел дорожные условия, из-за чего не справился с управлением. Грузовик занесло, и он столкнулся со встречным пассажирским автобусом.
В результате ДТП пострадал 59-летний пассажир автобуса, мужчину доставили в больницу для обследования. Водители транспортных средств, а также другие пассажиры автобуса в медицинской помощи не нуждались.
В ГАИ напоминают, что при выборе скорости движения нужно учитывать установленные ограничения скорости, складывающуюся дорожную обстановку, видимость и обзорность дороги, а также погодные условия и другие обстоятельства, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.