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Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Минске

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и пассажирского автобуса произошло в Минске, сообщили у УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария произошла сегодня днем. Грузовик MAZ, за рулем которого был 24-летний водитель, ехал со стороны кладбища «Лесного» в сторону Смиловичского тракта.

Предварительно установлено, что при выборе скорости движения водитель грузовика не учел дорожные условия, из-за чего не справился с управлением. Грузовик занесло, и он столкнулся со встречным пассажирским автобусом.

В результате ДТП пострадал 59-летний пассажир автобуса, мужчину доставили в больницу для обследования. Водители транспортных средств, а также другие пассажиры автобуса в медицинской помощи не нуждались.

В ГАИ напоминают, что при выборе скорости движения нужно учитывать установленные ограничения скорости, складывающуюся дорожную обстановку, видимость и обзорность дороги, а также погодные условия и другие обстоятельства, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.