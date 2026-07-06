Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Минске

В ГАИ напоминают, что при выборе скорости движения нужно учитывать установленные ограничения скорости, складывающуюся дорожную обстановку, видимость и обзорность дороги, а также погодные условия и другие обстоятельства, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.