Три теплохода столкнулись на Волге у Городца

По имеющимся данным, авария произошла во время маневра при постановке судна на рейд. Несмотря на столкновение, серьезных последствий удалось избежать. Никто из членов экипажей не пострадал, угрозы для окружающей среды также не возникло — разлива нефтепродуктов не зафиксировано.