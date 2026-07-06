Трое мужчин с ножами грабили подростков под Волгоградом

29 июня 2026 года в полицию обратились двое школьников 15 и 17 лет. Они рассказали, что вечером на улице к ним подошли трое незнакомцев. Один из них держал в руке нож. Угрожая убийством, злоумышленники потребовали разблокировать телефоны и отдать им. Испуганные подростки выполнили требования, после чего нападавшие скрылись. На следующий день в полицию пришли еще двое юношей 17 и 18 лет. Они сообщили, что стали жертвами точно такого же нападения.