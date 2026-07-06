Сети X5 временно заблокируют продажи товаров Великолукского мясокомбината

Ранее Telegram-канал «Shot проверка» сообщил о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в продукции Великолукского мясокомбината, среди которой оказались «Сосиски молочные ГОСТ», а также свиные и говяжьи сардельки. Продукцию проверили в Тамбове, Перми и Свердловской области. Добавка запрещена на территории ЕАЭС, может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний, сказано в посте.