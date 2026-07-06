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Сети X5 временно заблокируют продажи товаров Великолукского мясокомбината

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Торговые сети Х5 — «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» — временно заблокируют продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. При этом там уточнили, что торговые сети не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя.

Ранее Telegram-канал «Shot проверка» сообщил о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в продукции Великолукского мясокомбината, среди которой оказались «Сосиски молочные ГОСТ», а также свиные и говяжьи сардельки. Продукцию проверили в Тамбове, Перми и Свердловской области. Добавка запрещена на территории ЕАЭС, может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний, сказано в посте.

«Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы», — прокомментировали в Х5.

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