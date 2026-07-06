Волонтеры рассказали о поисках пропавших матери и ее дочки в Ачинске

Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали о поисках пропавших матери и ее пятилетней дочки в Красноярском крае. Как пишет сетевое издание «Оса» со ссылкой на отряд, всего в мероприятиях участвовали около 150 добровольцев и полицейских из Ачинска, Красноярска, а также Балахтинско-Новоселовского, Шарыповского, Большеулуйского и других округов.