Волонтеры рассказали о поисках пропавших матери и ее дочки в Ачинске

Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали о поисках пропавших матери и ее пятилетней дочки в Красноярском крае. Как пишет сетевое издание «Оса» со ссылкой на отряд, всего в мероприятиях участвовали около 150 добровольцев и полицейских из Ачинска, Красноярска, а также Балахтинско-Новоселовского, Шарыповского, Большеулуйского и других округов.
К поискам также подключились кинологи из «Азимута» — они искали свидетелей, изучали записи с камер видеонаблюдения, просматривали местность с квадрокоптера.
Поиски девочки завершились трагедией — тело нашли 5 июля около железной дороги в Ачинске. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».
Причина смерти пока неизвестна: тело пятилетней девочки, по предварительной информации, сильно разложилось из-за 30-градусной жары. СК назначил дополнительные экспертизы — их проводят до 30 дней.
Напомним, что мать с дочерью ушли из дома на улице Красной Звезды в Ачинске еще 27 июня. 32-летнюю Екатерину Намени, мать погибшей, уже объявили в федеральный розыск. Сотрудники правоохранительных органов считают, что женщина может передвигаться по стране автостопом.