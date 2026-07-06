В Волгограде администратору «Острова Свободы» Серенко грозит 15-летний срок

— По одному из эпизодов обвиняемый понуждал знакомую к действиям сексуального характера, угрожая распространением в публичном русле компрометирующей информации. Получив отказ, мужчина разместил в интернет-канале материалы клеветнического характера в отношении потерпевшей и ее близких. Кроме того, обвиняемый опубликовал в открытом доступе материалы порнографического характера, — сообщили в надзорном ведомстве.