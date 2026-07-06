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В Прикамье пенсионерка отсудила у дропперов 2,5 млн рублей

В Пермском крае пожилая женщина обратилась в прокуратуру с просьбой защитить свои имущественные права и вернуть деньги, которые она перевела дропперам.

В Пермском крае пожилая женщина обратилась в прокуратуру с просьбой защитить свои имущественные права и вернуть деньги, которые она перевела дропперам.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, пенсионерка пожаловалась на то, что два жителя Татарстана ввели ее в заблуждение и завладели ее средствами в сумме 2,5 миллиона рублей, которые она перевела им добровольно.

Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что между сторонами отсутствовали какие-либо договорные или иные правоотношения, а деньги ответчики получили без законных на то оснований.

По его решению, полученные у пенсионерки деньги дропперы обязаны вернуть в полном объеме, прибавив к этой сумме проценты за пользование чужими финансами.