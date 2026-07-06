Курьер из Татарстана получил 1,5 года колонии за обман воронежской пенсионерки на 950 тысяч рублей

Как установлено в суде, с марта по апрель 2026 года молодой человек вступил в сговор с неустановленными лицами, общаясь с ними по телефону и в мессенджерах. Злоумышленники выбрали жертвой пожилую жительницу Калачеевского района. По телефону они убедили женщину, что ей грозит уголовная ответственность, и спастись можно, только передав деньги курьеру. Испуганная пенсионерка согласилась.