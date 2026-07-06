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Курьер из Татарстана получил 1,5 года колонии за обман воронежской пенсионерки на 950 тысяч рублей

Калачеевский районный суд вынес приговор 22-летнему пособнику мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Калачеевский районный суд Воронежской области вынес приговор 22-летнему жителю Республики Татарстан, признав его виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как установлено в суде, с марта по апрель 2026 года молодой человек вступил в сговор с неустановленными лицами, общаясь с ними по телефону и в мессенджерах. Злоумышленники выбрали жертвой пожилую жительницу Калачеевского района. По телефону они убедили женщину, что ей грозит уголовная ответственность, и спастись можно, только передав деньги курьеру. Испуганная пенсионерка согласилась.

Парень приехал к дому потерпевшей, забрал у нее полиэтиленовый пакет с 950 тысячами рублей и скрылся. Деньги, как выяснилось позже, ушли организаторам схемы.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. К моменту рассмотрения дела он в полном объеме возместил потерпевшей материальный ущерб, поэтому женщина не настаивала на строгом наказании.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.