На Волге столкнулись три грузовых теплохода

КАЗАНЬ, 6 июл — РИА Новости. Три грузовых теплохода столкнулись на Волге вблизи Городца в Нижегородской области при постановке на рейд, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, 5 июля в дневное время на реке Волге теплоход “Мидволга-2” при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами “Балтфлот-2” и “Балтфлот-6”, — говорится в сообщении.
По информации надзорного ведомства, в результате столкновения суда получили вмятины на корпусах.
Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств и причин происшествия, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Согласно данным портала Vesselfinder, нефтеналивной танкер «Мидволга-2» построен в 2014 году, портом приписки грузового судна является порт Санкт-Петербург. Танкеры «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6» построены на «Окской судоверфи» в 2015 и 2016 годах соответственно. Портом приписки обоих судов также числится Санкт-Петербург.