Заседание по делу аниматоров на Кубани перенесли из-за неявки адвокатов

Владимир Пантелеев — один из защитников посудимого Демьяна Кеворкьяна — попросил отложить заседание из-за участия в другом процессе. Адвокат Анатолия Двойникова Янна Галаган ожидает в СИЗО справку о состоянии здоровья своего подзащитного. Получить документ ранее, по ее словам, не представлялось возможным.