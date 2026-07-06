Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание по делу аниматоров на Кубани перенесли из-за неявки адвокатов

Адвокат подсудимого по делу об убийстве аниматоров на Кубани попросил перенести заседание.

Источник: Комсомольская правда

Заседание по делу об убийстве аниматоров на Кубани перенесли. Как сообщил корреспондент «КП»-Кубань из зала суда, причиной стала неявка адвокатов.

Владимир Пантелеев — один из защитников посудимого Демьяна Кеворкьяна — попросил отложить заседание из-за участия в другом процессе. Адвокат Анатолия Двойникова Янна Галаган ожидает в СИЗО справку о состоянии здоровья своего подзащитного. Получить документ ранее, по ее словам, не представлялось возможным.

«Без данной справки сторона защиты не сможет закончить представление доказательств», — добавила адвокат.

Заседание перенесли на 13 июля.

Напомним, в настоящее время проходит стадия обсуждения последствий вердикта. Ранее коллегия присяжных заседателей признала, что все трое подсудимых виновны в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко и не заслуживают снисхождения.

После того, как стороны представят доказательства, начнутся прения, а подсудимые произнесут последнее слово. Затем суд вынесет приговор.