Грузовик врезался в автобус с пассажирами рядом с кладбищем «Лесное» в Минске. Подробности сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Днем в понедельник, 6 июля, 24-летний водитель, находившийся за рулем грузовика «МАЗ», ехал со стороны кладбища «Лесное» в направлении Смиловичского тракта.
Согласно предварительным данным, в момент выбора скорости водитель не учел дорожные условия, не справился с управлением, допустив занос. Из-за этого грузовик врезался в пассажирский автобус «МАЗ», ехавший во встречном направлении.
В ГАИ сообщили, что 59-летний пассажир автобуса был доставлен в больницу для обследования. Водителям транспортных средств и другим пассажирам медицинская помощь не понадобилась.
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