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Грузовик врезался в автобус с пассажирами рядом с кладбищем «Лесное» в Минске

ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом случилось в Минске рядом с кладбищем.

Источник: Комсомольская правда

Грузовик врезался в автобус с пассажирами рядом с кладбищем «Лесное» в Минске. Подробности сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Днем в понедельник, 6 июля, 24-летний водитель, находившийся за рулем грузовика «МАЗ», ехал со стороны кладбища «Лесное» в направлении Смиловичского тракта.

Согласно предварительным данным, в момент выбора скорости водитель не учел дорожные условия, не справился с управлением, допустив занос. Из-за этого грузовик врезался в пассажирский автобус «МАЗ», ехавший во встречном направлении.

В ГАИ сообщили, что 59-летний пассажир автобуса был доставлен в больницу для обследования. Водителям транспортных средств и другим пассажирам медицинская помощь не понадобилась.

Тем временем ГАИ объяснила, почему закрыт мост в самом центре Минска и как его объехать.

Ранее белорусский синоптик Рябов сказал о дождях и грозах на неделе с 6 по 12 июля: «Грозы, ливни, долгожданная прохлада».

А еще в Минске милиция задержала школьника, у которого провалился хитрый план мести.