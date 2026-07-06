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В Волгоградской области прокуратура направила в суд дело Михаила Серенко

Администратора канала в Волгограде будут судить за вымогательство 6 млн.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде завершилось расследование громкого уголовного дела в отношении 56-летнего администратора анонимного интернет-канала Михаила Серенко. Ему предъявили обвинения по целому списку статей: вымогательство, клевета, оскорбление представителей власти, реабилитация нацизма, понуждение к сексу и распространение порнографии, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, Серенко вместе со знакомым блогером вымогали у руководителя коммерческой организации 6 миллионов рублей. Они угрожали, что если он не заплатит, они распространят порочащие сведения. Потерпевший испугался и перечислил требуемую сумму.

Серенко полностью признал вину. Уголовное дело направили в Волгоградский областной суд. Обвиняемый останется под стражей до приговора. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.