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Обнародованы результаты теста ДНК с палки для ходьбы из зоны пропажи Усольцевых

Палку для скандинавской ходьбы, обнаруженную в зоне поиска пропавших в красноярской тайге Усольцевых, проверили: взятый с нее генетический материал отправили на экспертизу, которая не выявила ДНК членов семьи. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.

Палку для скандинавской ходьбы, обнаруженную в зоне поиска пропавших в красноярской тайге Усольцевых, проверили: взятый с нее генетический материал отправили на экспертизу, которая не выявила ДНК членов семьи. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.

«Да, генетического материала не обнаружено», — сказали ТАСС в ведомстве, отвечая на вопрос, завершена ли экспертиза.

Проводить какие-либо еще исследования с этой уликой не планируют, добавил собеседник агентства. О следах ДНК других людей не сообщается.

Скандинавскую палку для ходьбы — ее фрагмент — нашли во время очередного витка поисков семьи Усольцевых в начале июня. После этого обломок сразу отправили на детальное изучение.

Пасынок Сергея Усольцева тогда говорил, что отчим никогда не пользовался подобным снаряжением и даже «презирал их».

Новых улик по делу пока нет. Последний виток поисков завершился 21 июня. Летом волонтеры рассчитывают выйти на пешие поиски.