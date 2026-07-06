Обнародованы результаты теста ДНК с палки для ходьбы из зоны пропажи Усольцевых

Палку для скандинавской ходьбы, обнаруженную в зоне поиска пропавших в красноярской тайге Усольцевых, проверили: взятый с нее генетический материал отправили на экспертизу, которая не выявила ДНК членов семьи. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.