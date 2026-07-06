Дело о хулиганстве после нападения на коттедж возбудили в Туве

В Кызыле возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершённых в ночь с 5 на 6 июля у дома на улице Колхозной. Об этом сообщили в ГУ МВД РОссии по Республике Тыва.
По предварительным данным, группа неизвестных бросала камни в частный дом, где находились маленькие дети, повредила оконные стёкла, грубо нарушила общественный порядок и оказала сопротивление сотрудникам полиции, отказавшись выполнять их законные требования.
Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить всех участников инцидента.
Напоним, что в Туве уже шестые сутки ищут двух девочек-подростков, которые ушли из домов вечером 1 июля и пропали. Позже на берегу Енисея нашли их телены и обувь.