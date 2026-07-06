Эксперт назвал возможную причину столкновения кабинок на канатной дороге

«При штатной работе системы, если одна кабина останавливается, остальные также должны быть автоматически остановлены, чтобы исключить их сближение и столкновение. Для этого в конструкции должны быть предусмотрены соответствующие механизмы безопасности, датчики или иные технические решения, — объясняет эксперт. — Каким образом это было реализовано на конкретном объекте и соответствовала ли работа оборудования проектным решениям, смогут определить только специалисты в ходе проверки. Все обстоятельства должны быть установлены по результатам технического расследования».