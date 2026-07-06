Эксперт назвал возможную причину столкновения кабинок на канатной дороге

5 июля 2026 года из-за ураганного ветра работа нижегородской канатной дороги была временно приостановлена. На высоте застряли кабинки с пассажирами. Однако после экстренной остановки четыре кабины продолжили движение до опорного столба, где наехали друг на друга.
Люди оказались в ловушке в двух кабинках, которые сильно раскачивало при порывах ветра. В «плену» над Волгой застряли гости из Иванова и Москвы. Сотрудники МЧС провели сложную операцию и эвакуировали 16 человек, в том числе четверых детей, спустив их на тросах прямо на берег реки.
«Это было очень страшно, но мы все здесь. Хотим выразить слова признательности альпинистам, которые нас вытаскивали. Все сделали вообще профессионально, реально классные», — поделились впечатлениями спасенные туристы.
Следственный комитет уже начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, а контроль за установлением всех обстоятельств взяла на себя прокуратура.
6 июля канатная дорога закрыта. На сайте переправы указано, что работа приостановлена по техническим причинам. Пассажирам рекомендуют воспользоваться пригородными автобусами и электричками, при этом обычные проездные билеты будут продлены. Тем временем в борских пабликах уже появились фотографии, как застрявшие накануне кабинки снимают с опоры и грузят на спецтехнику с помощью автокрана.
Эксперт органа по сертификации «Аттра-Тест» Александр Плесков в комментарии для «Российской газеты», подчеркнул, что до завершения официального расследования делать выводы о причинах ЧП преждевременно. По его словам, необходимо точно установить, что именно привело к остановке дороги и последующему столкновению кабин.
«При штатной работе системы, если одна кабина останавливается, остальные также должны быть автоматически остановлены, чтобы исключить их сближение и столкновение. Для этого в конструкции должны быть предусмотрены соответствующие механизмы безопасности, датчики или иные технические решения, — объясняет эксперт. — Каким образом это было реализовано на конкретном объекте и соответствовала ли работа оборудования проектным решениям, смогут определить только специалисты в ходе проверки. Все обстоятельства должны быть установлены по результатам технического расследования».
С 1 сентября 2026 года, в России вступят в силу новые правила сертификации канатных дорог. Проверка станет обязательной для новых пассажирских переправ и будет охватывать 15 ключевых элементов: кабины, кресла, зажимы, тормозные системы, шкивы, натяжные устройства и другое оборудование. Сертификат потребуется производителям, поставщикам и компаниям, занимающимся строительством, модернизацией или вводом объектов в эксплуатацию.
Первым центром сертификации канатных дорог стала компания «Кавказ-инжиниринг». В самой компании «Российской газете» сообщили, что, по новым правилам, они будут проверять только новые дороги — именно они «в первом прицеле».
«К этим правилам действующие дороги не имеют отношения. На сегодня механизмов сертификации действующих канатных дорог, находящихся в эксплуатации, нет», — объяснил представитель компании.
О том, как регулируется отрасль и что стоит за вчерашним инцидентом, подробнее «Российской газете» рассказал Сергей Аверин, эксперт в области промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров, заместитель генерального директора ИТЦ «Центр профи».
По его словам, действующие переправы работают в соответствии с федеральными нормами и правилами Ростехнадзора. Они проходят экспертизу промышленной безопасности, которая назначает им срок службы (как правило, 15−20 лет). До его окончания дороги эксплуатируются в разрешенных пределах, а при модернизации заменяемые детали уже должны будут соответствовать актуальным российским ГОСТам, что особенно важно в условиях переориентации рынка на отечественные стандарты.
Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором была открыта в 2012 году. Переправа традиционно закрывается при непогоде. Весной прошлого года, в апреле 2025-го, дорога прошла масштабную модернизацию. На ней установили 56 новых кабинок китайского производства. Они сохранили габариты и вместимость (восемь сидячих мест), получили обогрев, системы видеонаблюдения и связь с диспетчером.
Касаясь инцидента в Нижнем Новгороде, Сергей Аверин считает, что речь, вероятно, идет об ошибке эксплуатации. Эксперт полагает, что при ураганном ветре переправу нужно было остановить вовремя, а некоторые механизмы, предположительно, могли сработать не так, как должны были. Однако это лишь предварительные выводы, точные обстоятельства выявит СК вместе со специалистами.
Несмотря на случившийся инцидент, Аверин спешит успокоить общественность. Эксперт подчеркивает: канатная дорога — один из самых безопасных видов транспорта.
«Несмотря на то, что четыре кабины собрались вместе, канат не сошел с опоры. То есть можно понять, насколько устойчиво он держится на роликах. Страх у людей перед канатными дорогами наступает из-за высоты, если мы исключим этот фактор, станет понятно, что канатная дорога это очень безопасный транспорт», — заключил Сергей Аверин.