В Волгограде в опрокинувшемся авто двое человек погибли и четверо пострадали

В Дзержинском районе Волгограда произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека и четверо пострадало, включая годовалого ребенка. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла поздним вечером 5 июля напротив ЛЭП № 10 на Третьей продольной.