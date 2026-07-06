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В Волгограде в опрокинувшемся авто двое человек погибли и четверо пострадали

В Дзержинском районе Волгограда произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека и четверо.

В Дзержинском районе Волгограда произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека и четверо пострадало, включая годовалого ребенка. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла поздним вечером 5 июля напротив ЛЭП № 10 на Третьей продольной.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате два пассажира автомобиля от полученных травм скончались на месте, ещё четыре человека были доставлены в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.