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В Пермском крае сгорела свиноферма с животными

Основной владелец фермы — Куединский мясокомбинат.

Пожар на свиноферме уничтожил тысячи животных, сообщает Mash.

По его информации в огне сгорели 4,5 тысячи свиней. Спасти удалось 300 — их вывели из горящего здания. В администрации Куединского округа корреспонденту сайта perm.aif.ru информацию о пожаре подтвердили. Официальных версий причин пожара пока нет, её назовут специалисты МЧС.

Основным партнёром фермы назван Куединский мясокомбинат. На сайте мясокомбината говорится, что ежедневно забивается 200 голов свиней. Ежедневно предприятие вырабатывает около 40 тонн продукции, которая реализуется на территории Пермского края и в Республике Башкортостан.

Напомним. огнеборцы спасли четырёх человек на пожаре в Пермском крае. Ранее в пермском приюте во время пожара погибли около 30 собак.

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