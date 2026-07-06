Три грузовых теплохода столкнулись в Нижегородской области

В акватории реки Волги вблизи города Городец произошло столкновение трех грузовых судов. Инцидент обошелся без пострадавших, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, авария произошла днем 5 июля. Теплоход «Мидволга-2» во время маневра по постановке на рейд не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с двумя другими судами — «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6».
В результате удара теплоходы получили вмятины на корпусах. В прокуратуре подчеркнули, что никто из членов экипажей не пострадал, а разлива топлива в акваторию реки удалось избежать.
В настоящее время Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку, чтобы установить точные причины и обстоятельства происшествия. По ее итогам будет принято решение о мерах реагирования.
Согласно данным портала Vesselfinder, все три судна являются нефтеналивными танкерами, построенными в период с 2014 по 2016 год и их портом приписки числится Санкт-Петербург.