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Три грузовых теплохода столкнулись в Нижегородской области

Теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с двумя судами на Волге. В результате удара корпуса танкеров получили вмятины. Экипажи не пострадали, угрозы экологии нет. Приволжская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Приволжская транспортная прокуратура/Telegram

В акватории реки Волги вблизи города Городец произошло столкновение трех грузовых судов. Инцидент обошелся без пострадавших, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, авария произошла днем 5 июля. Теплоход «Мидволга-2» во время маневра по постановке на рейд не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с двумя другими судами — «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6».

В результате удара теплоходы получили вмятины на корпусах. В прокуратуре подчеркнули, что никто из членов экипажей не пострадал, а разлива топлива в акваторию реки удалось избежать.

В настоящее время Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку, чтобы установить точные причины и обстоятельства происшествия. По ее итогам будет принято решение о мерах реагирования.

Согласно данным портала Vesselfinder, все три судна являются нефтеналивными танкерами, построенными в период с 2014 по 2016 год и их портом приписки числится Санкт-Петербург.