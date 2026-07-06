Три грузовых теплохода столкнулись в Нижегородской области

Теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с двумя судами на Волге. В результате удара корпуса танкеров получили вмятины. Экипажи не пострадали, угрозы экологии нет. Приволжская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.