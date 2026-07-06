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Полицейские поймали челябинца, который сжег паспорт в баре

Сжегший свой паспорт челябинец стал фигурантом уголовного дела.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Челябинские полицейские нашли и задержали молодого человека, который ради потехи сжег свой российский паспорт в летнем дворике одного из баров на Кировке.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожанину 19 лет. Его привезли для разбирательства в Центральный отдел полиции, а вскоре возбудили уголовное дело о надругательстве над государственным гербом Российской Федерации.

Напомним, челябинец сжег паспорт, а обгоревший корешок бросил на землю. Происшествие сняли на видео, ролик разлетелся по социальным сетям.