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Студентка нижегородского вуза скончалась после остановки сердца в Египте

19-летняя Регина Шутенко находилась в коме после отдыха в Хургаде. Ранее для ее медицинской эвакуации собирали более 8 млн рублей.

Студентка Института экономики Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Регина Шутенко скончалась в Египте после нескольких дней, проведённых в коме. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, 19-летняя девушка отдыхала с семьёй в Хургаде. 27 июня ей стало плохо: после резкого ухудшения самочувствия произошла остановка сердца. Врачам удалось восстановить сердечную деятельность, однако из-за длительного кислородного голодания девушка получила тяжёлое поражение головного мозга и находилась на аппарате ИВЛ. Для транспортировки в Россию требовался специализированный санитарный борт стоимостью более 8 млн рублей. Ранее Институт экономики ННГУ публиковал обращение с просьбой помочь собрать средства на эвакуацию студентки.

По данным «МК», спасти Регину Шутенко не удалось. Теперь семье предстоит решить вопросы, связанные с оформлением документов и возвращением тела на родину.