Студентка нижегородского вуза скончалась после остановки сердца в Египте

По информации издания, 19-летняя девушка отдыхала с семьёй в Хургаде. 27 июня ей стало плохо: после резкого ухудшения самочувствия произошла остановка сердца. Врачам удалось восстановить сердечную деятельность, однако из-за длительного кислородного голодания девушка получила тяжёлое поражение головного мозга и находилась на аппарате ИВЛ. Для транспортировки в Россию требовался специализированный санитарный борт стоимостью более 8 млн рублей. Ранее Институт экономики ННГУ публиковал обращение с просьбой помочь собрать средства на эвакуацию студентки.