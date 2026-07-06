«РГ» узнала имя нового владельца телефонного номера пропавшего Сергея Усольцева

Телефонный номер пропавшего в красноярской тайге бизнесмена Сергея Усольцева действительно функционирует, но принадлежит другому человеку. В этом убедился корреспондент «РГ», попытавшись позвонить и сделать перевод по этому номеру.
Ранее знакомый Сергея Усольцева, уральский медик Валентин Д., заявил, будто пропавший бизнесмен на самом деле жив и читает его смс.
При звонке корреспондента «РГ» на номер Сергея Усольцева в ответ слышно сообщение сети: «Абонент не отвечает или временно недоступен». В то же время номер, как и утверждал знакомый бизнесмена, работает и привязан к банковским приложениям.
Однако при попытке сделать денежный перевод приложения показывают, что номер принадлежит не Сергею Усольцеву, а некому Шерзоду Э. Скорее всего, мужчина смог приобрести SIM-карту с этим номером, поскольку он длительное время был неактивен.
Связаться с Шерзодом «РГ» пока не удалось.
Напомним, поиски Сергея Усольцева и его семьи продолжаются в тайге с прошлого года. Периодически выдвигаются различные версии случившегося с Усольцевыми — от реалистичных до фантастических. При этом ни одна из поисковых экспедиций не смогла найти следов пропавших.