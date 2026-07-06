Чья? СК раскрыл, принадлежит ли Усольцевым палка, обнаруженная в Кутурчине

Почти год прошел с тех пор, как на Кутурчинском Белогорье пропали супруги Усольцевы с пятилетней дочерью и старой собакой. Поиски постоянно возобновляются. Во время одних из последних в тайге была найдена сломанная палка для скандинавской ходьбы. Она стала единственным артефактом, который мог дать ответ, где таинственно исчезнувшая семья. И вот в СК озвучили итоги исследования на предмет принадлежности этого инвентаря кому-то из пропавших.