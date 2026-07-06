СК раскрыл, принадлежит ли Усольцевым палка, обнаруженная в Кутурчине

Почти год прошел с тех пор, как на Кутурчинском Белогорье пропали супруги Усольцевы с пятилетней дочерью и старой собакой. Поиски постоянно возобновляются. Во время одних из последних в тайге была найдена сломанная палка для скандинавской ходьбы. Она стала единственным артефактом, который мог дать ответ, где таинственно исчезнувшая семья. И вот в СК озвучили итоги исследования на предмет принадлежности этого инвентаря кому-то из пропавших.
Корреспондент krsk.aif.ru узнала, как отреагировал на экспертизу сын Ирины и назначены ли еще исследования палки или других вещей.
Итоги экспертизы по палке, обнаруженной на месте пропажи Усольцевых.
Экспертиза найденной палки длилась почти месяц. Нашли ее в начале июня 2026 года.
«Генетическая экспертиза не подтвердила, что палка может принадлежать кому-то из Усольцевых», — сообщила редакции представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Но следователи нам ранее объясняли, что помимо исследования ДНК может быть назначена еще дактилоскопическая экспертиза.
«Нет, ничего больше пока не проводим по палке. Других значимых вещей найдено не было», — сказала Арбузова.
Почему следователи решили, что палка могла принадлежать Усольцевым.
Но почему СК изначально ухватился за эту палку? Ведь скалы Кутурчинского Белогорья в сезон посещают сотни туристов. И часто организаторы туров рекомендуют им с собой брать треккинговые палки. А в первой масштабной поисковой операции участие принимало более 1500 человек — многие тогда пользовались таким инвентарем. Потерять там туристическое снаряжение мог кто угодно.
Но на популярной тропе к Мальвинке, куда могли идти Усольцевы, следов пребывания человека почти нет. На это обратила внимание корреспондент krsk.aif.ru, побывавшая там в рамках большого расследования АиФ. Замечена была лишь старая скорлупа от яиц, несколько окурков и строение для отдыха туристов с костровищем и котелком.
«Тайгу будто пропылесосили», — такой вывод мы сделали с коллегой Анной Соколовой.
То есть вещей, которые там можно найти, действительно немного. И был смысл проверять все. Палку следователи посчитали значимой возможной уликой.
При этом свидетели, которые видели Усольцевых последними, заявляли нам, что никаких палок при себе у них не было.
«Мужчина был в шортах. У него был маленький рюкзачок. Женщина была в коротких штанах, бриджах. У нее ничего не было в руках, у мужчины — тоже. Никаких палок у них не было», — рассказала жительница Кутурчина Лидия.
Реакция сына Усольцевой на экспертизу.
Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов сразу говорил, что его родственники никогда не пользовались такими предметами. Но экспертизе, которая подтвердила, что вещь не принадлежала его маме или отчиму, обрадовался.
«Значит, нет доказательств, что мои родные пропали там. Я продолжаю верить в то, что они живы. Для меня эта очень хорошая новость. Но изначально знал, что так и будет. Ну, какая палка? Точно ее у них не было», — сказал нашему корреспонденту Данил.
Напомним, Сергей, Ирина и несовершеннолетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. Искать их начали только 1 октября, так как никто сразу не хватился. Масштабная фаза поисков длилась до 12 октября, тогда на Кутурчине выпал снег.
Потом, когда позволяла погода, на поиски выезжали только профессиональные спасатели, полицейские и следователи. В июне 2026 года активную фазу поисков возобновили, но посторонних на Белогорье не допустили — были выставлены блокпосты. Поиски могут быть продолжены. Но пока в СК их дату не сообщают. Известно только, что они будут вестись точечно и силами профессионалов.