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В Таганроге мужчина вырастил 33 куста запрещенного растения, возбуждено дело

Жителя Неклиновского района задежрали за создание наркоплантации.

Источник: Комсомольская правда

51-летнего жителя Неклиновского района задержали в Таганроге за культивирование наркотического растения и хранение запрещенного вещества. Об этом рассказали сотрудники таганрогского направления по связям со СМИ УМВД России.

Полицейские выяснили, что мужчина покупал семена растений через интернет, а затем выращивал их у себя дома. По словам самого задержанного, мини-плантацию он создал для собственного употребления.

Во время обыска нашли 33 запрещенных растения и три полимерных пакета с измельченной травой (масса 56 граммов). Еще один пакет массой 16 граммов обнаружили в машине мужчины.

Возбуждено дело (ч. 1 ст. 231 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

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