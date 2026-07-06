В Таганроге мужчина вырастил 33 куста запрещенного растения, возбуждено дело

51-летнего жителя Неклиновского района задержали в Таганроге за культивирование наркотического растения и хранение запрещенного вещества. Об этом рассказали сотрудники таганрогского направления по связям со СМИ УМВД России.
Полицейские выяснили, что мужчина покупал семена растений через интернет, а затем выращивал их у себя дома. По словам самого задержанного, мини-плантацию он создал для собственного употребления.
Во время обыска нашли 33 запрещенных растения и три полимерных пакета с измельченной травой (масса 56 граммов). Еще один пакет массой 16 граммов обнаружили в машине мужчины.
Возбуждено дело (ч. 1 ст. 231 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.
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