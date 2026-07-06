Экс-полицейскому в Воронеже дали 2 года колонии за избиение заявительницы в кабинете

Установлено, что в январе 2022 года в отделе полиции № 1 страж порядка принял гражданку для написания заявления. Когда женщина пригрозила пожаловаться на медлительность, полицейский схватил ее за куртку, повалил на пол, избил руками и ногами, после чего незаконно заковал в наручники.