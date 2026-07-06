Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежском ЖК «Рождественский» внезапно загорелся «Форд Фокус»

В Воронеже дотла сгорела иномарка на улице Надежды, 1.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 июля в селе Ямное Рамонского района Воронежской области во дворе жилого комплекса «Рождественский» внезапно загорелся автомобиль «Форд Фокус-1». Местные жители поделились кадрами сильного пожара в сети. На них видно, что огонь дотла испепелил иномарку.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сообщение о возгорании на улице Надежды, дом 1 поступило на пульт дежурного в 07:52.

— Огонь полностью уничтожил машину. По оперативным данным, в результате происшествия никто не пострадал. С пламенем справился расчет из четырех спасателей на одной единице техники, — добавили в ведомстве.

Напомним, с 6 июля местами по области установился чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности. В связи с этим в регионе введен режим особой осторожности, так как погодные условия создают условия для быстрого распространения огня.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше