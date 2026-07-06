В МЧС Пермского края раскрыли подробности пожара на свиноферме

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали подробности пожара на частной свиноферме, где заживо сгорели тысячи свиней.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в деревне Кипчак Куединского муниципального округа поступило 29 июня.
«На место происшествия были направлены силы и средства в количестве 41 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 22 человека личного состава и 5 единиц техники», — пояснили в краевом МЧС.
Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение крыши частной свинофермы. Площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. В МЧС уточнили, что в результате возгорания погибли 4150 свиней, ещё 1135 животных удалось спасти.
Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших среди людей нет. Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.