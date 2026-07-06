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В МЧС Пермского края раскрыли подробности пожара на свиноферме

Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали подробности пожара на частной свиноферме, где заживо сгорели тысячи свиней.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в деревне Кипчак Куединского муниципального округа поступило 29 июня.

«На место происшествия были направлены силы и средства в количестве 41 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 22 человека личного состава и 5 единиц техники», — пояснили в краевом МЧС.

Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение крыши частной свинофермы. Площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. В МЧС уточнили, что в результате возгорания погибли 4150 свиней, ещё 1135 животных удалось спасти.

Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших среди людей нет. Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

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