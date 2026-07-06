Нижегородская пенсионерка передала мошенникам 332 тысячи рублей для спасения племянника

Жительница Приокского района лишилась сбережений после телефонного мошенничества — злоумышленник сообщил пенсионерке о мошенническом «ДТП с родственником», и представился сотрудником полиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 84‑летней женщине позвонили и заявили, что её племянник якобы стал виновником серьёзного дорожно‑транспортного происшествия. Звонивший предложил «решить вопрос» за вознаграждение. Пенсионерка согласилась на встречу с «курьером» и передала завернутые в бумагу 332 тысячи рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Полиция просит нижегородцев не доверять звонкам от неизвестных, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов; не передавать деньги посторонним и обязательно уточнять информацию, связавшись с родственниками. Жертв мошенничества или тех, кто получил подозрительный звонок — немедленно сообщать в полицию.
Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей, пытаясь помочь внучке.