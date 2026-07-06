Нижегородская пенсионерка передала мошенникам 332 тысячи рублей для спасения племянника

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 84‑летней женщине позвонили и заявили, что её племянник якобы стал виновником серьёзного дорожно‑транспортного происшествия. Звонивший предложил «решить вопрос» за вознаграждение. Пенсионерка согласилась на встречу с «курьером» и передала завернутые в бумагу 332 тысячи рублей.