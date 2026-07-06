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Нижегородская пенсионерка передала мошенникам 332 тысячи рублей для спасения племянника

Пожилой женщине сообщили, что ее родственник устроил ДТП.

Источник: Время

Жительница Приокского района лишилась сбережений после телефонного мошенничества — злоумышленник сообщил пенсионерке о мошенническом «ДТП с родственником», и представился сотрудником полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 84‑летней женщине позвонили и заявили, что её племянник якобы стал виновником серьёзного дорожно‑транспортного происшествия. Звонивший предложил «решить вопрос» за вознаграждение. Пенсионерка согласилась на встречу с «курьером» и передала завернутые в бумагу 332 тысячи рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Полиция просит нижегородцев не доверять звонкам от неизвестных, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов; не передавать деньги посторонним и обязательно уточнять информацию, связавшись с родственниками. Жертв мошенничества или тех, кто получил подозрительный звонок — немедленно сообщать в полицию.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей, пытаясь помочь внучке.