Два человека утонули в водоемах Ростовской области на прошедших выходных

За прошедшие выходные, 4 и 5 июля, в водоемах Ростовской области утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В субботу на базе отдыха «Зеленая» в станице Ольгинской утонул 65-летний житель Ростова-на-Дону. Мужчина ушел отдыхать берег, а затем пропал во время купания. Родственники забили тревогу и вызвали спасателей после того, как не смогли дозвониться до мужчины.
Еще одна гибель на воде произошла в воскресенье в селе Кагальник Азовского района. Из реки Кагальник, в необорудованном для отдыха месте, спасатели подняли тело неизвестного мужчины, его личность устанавливается.
Напомним, ранее на реке Чир в Ростовcкой области погиб подросток. В начале июля 2026 года в МЧС сообщили о 16 утонувших с начала купального сезона.
Жителей Дона просят быть осторожными на водоемах. Нельзя отдыхать на диких пляжах, не следует заходить в воду в состоянии опьянения. Нельзя оставлять детей и подростков без присмотра.
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