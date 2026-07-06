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Волгоградец продал банковскую карту мошенникам за 5000 рублей

Оперативники Волгограда раскрыли схему с чужой картой.

В Волгограде оперативники задержали 18-летнего неработающего местного жителя. Его подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Юноша продал свою банковскую карту за 5 тысяч рублей.

Установлено, что в марте 2026 года юноша передал банковскую карту неизвестному за денежное вознаграждение. Позже карту использовали для переводов, снятия и приема денег, полученных мошенническим путем. Задержание провели сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 управления МВД России по Волгограду.

Молодой человек признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось о банде подростков, нападавших на людей в Камышине.