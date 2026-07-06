Волгоградец продал банковскую карту мошенникам за 5000 рублей

Установлено, что в марте 2026 года юноша передал банковскую карту неизвестному за денежное вознаграждение. Позже карту использовали для переводов, снятия и приема денег, полученных мошенническим путем. Задержание провели сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 управления МВД России по Волгограду.