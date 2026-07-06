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Три судна столкнулись на Волге: что известно?

Транспортная прокуратура начала расследование инцидента.

Транспортная прокуратура начала расследование инцидента.

Три речных судна совершили столкновение друг с другом в акватории Волги под Городцом Нижегородской области. Начато расследование, с подробностями — nn.aif.ru.

Об инциденте на реке сообщила Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным, реку не поделили теплоход «Мидволга‑2», а также суда «Балтфлот‑2» и «Балтфлот‑6». Случилось это днём 5 июля — в Нижегородской области бушевал сильнейший ветер до 23 м/с и действовало экстренное предупреждение МЧС.

Под Городцом, городом, расположенным в 53 км севернее Нижнего Ногорода, теплоход «Мидволга-2» заходил на рейд. В процессе он задел суда «Балтфлот‑2» и «Балтфлот‑6», сообщает прокуратура. Все суда получили вмятины на корпусах.

В происшествии обошлось без пострадавших. Удалось избежать и розлива топлива, так что экологическая обстановка на Волге под Городцом вследствие аварии не ухудшилась.

О выводах расследования надзорное ведомство проинформирует позже.

Напомним, годом ранее, в июле 2025 года, в Городецком округе случился серьёзный инцидент, нарушивший судоходство на всей Волге: на Городецком гидроузел во время ремонта при демонтажных работах нарушили целостность камеры шлюза № 15А. На гидроузле скопились сразу 40 различных судов. Судоходство восстановили только через несколько дней.

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