Три судна столкнулись на Волге: что известно?

Транспортная прокуратура начала расследование инцидента.
Три речных судна совершили столкновение друг с другом в акватории Волги под Городцом Нижегородской области. Начато расследование, с подробностями — nn.aif.ru.
Об инциденте на реке сообщила Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным, реку не поделили теплоход «Мидволга‑2», а также суда «Балтфлот‑2» и «Балтфлот‑6». Случилось это днём 5 июля — в Нижегородской области бушевал сильнейший ветер до 23 м/с и действовало экстренное предупреждение МЧС.
Под Городцом, городом, расположенным в 53 км севернее Нижнего Ногорода, теплоход «Мидволга-2» заходил на рейд. В процессе он задел суда «Балтфлот‑2» и «Балтфлот‑6», сообщает прокуратура. Все суда получили вмятины на корпусах.
В происшествии обошлось без пострадавших. Удалось избежать и розлива топлива, так что экологическая обстановка на Волге под Городцом вследствие аварии не ухудшилась.
О выводах расследования надзорное ведомство проинформирует позже.
Напомним, годом ранее, в июле 2025 года, в Городецком округе случился серьёзный инцидент, нарушивший судоходство на всей Волге: на Городецком гидроузел во время ремонта при демонтажных работах нарушили целостность камеры шлюза № 15А. На гидроузле скопились сразу 40 различных судов. Судоходство восстановили только через несколько дней.