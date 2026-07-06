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Над Омской областью сбили украинские беспилотники

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что 6 июля регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Он призвал жителей доверять только «проверенным источникам» информации.

Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются», — сообщил глава региона.

Хоценко не уточнил количество сбитых БПЛА. Он обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам дронов и не фиксировать последствия атаки.

На территории Омской области введен режим беспилотной опасности. Как сообщает «Ъ-Сибирь», в пресс-службе аэропорта Омска проинформировали о закрытии воздушного пространства. Омский аэропорт впервые приостановил работу по данной причине.

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