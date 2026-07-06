Свердловчанка отсудила у аквапарка 450 тысяч за серьезную травму

Как отметила свердловчанка, о технике безопасности ее должным образом не проинформировали, а сам аттракцион работал с нарушениями. Предприниматель же заявил, что женщина сама виновата в произошедшем, так как потеряла равновесие. Аттракцион, по его словам, работал исправно, инструктаж был проведен, правила безопасности были размещены.