19-летний астраханец обманул пенсионеров в Волгограде на 1,2 млн

Со 2 по 9 апреля 2026 года злоумышленники звонили пожилым людям и рассказывали, что их сбережения якобы пытаются украсть. Чтобы спасти деньги, пенсионерам предлагали передать их специальным курьерам. Этим курьером и был обвиняемый. Он приезжал к пенсионерам домой и забирал наличные. Таким способом молодой человек похитил у двух пожилых жителей Калачевского и Суровикинского районов более 1,2 миллиона рублей.